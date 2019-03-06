(ОБНОВЛЕНО) В Сынжерее вооружённые люди ограбили почтовое отделение (ВИДЕО)

0

Нападение произошло в почтовом отделении села Александрены Сынжерейского района. Злоумышленники украли 30 000 леев.

По словам очевидцев, почтовое отделение ограбили четыре человека, у которых было оружие, пишет nordnews.md. Они напали на сотрудницу учреждения и потребовали отдать деньги, женщина успела нажать на кнопку тревоги. По словам одного из сотрудников почтового отделения, как раз сегодня им были привезены деньги для выплаты пенсий и зарплат.

На место происшествия прибыли несколько экипажей полиции. На дорогах, ведущих к выезду из населённого пункта, стоят экипажи полиции. Кроме этого, правоохранители дежурят на выезде из Бельц.

«Аргументы и факты в Молдове» следят за развитием событий.