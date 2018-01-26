В “Почте Молдовы” заверяют, что попавший в смертельное ДТП автомобиль был исправен

“ВАЗ 2107” имел соответствующую зимнюю экипировку, вся документация была в порядке.

Об этом порталу zdg.md заявила глава пресс-службы “Почты Молдовы” Елена Ганчукова. По ее словам, все четверо погибших в момент аварии находились на работе и ехали по рабочему маршруту.

Напомним, смертельное ДТП, в котором погибли четверо сотрудников «Почты Молдовы», произошло сегодня утром на международной трассе Брест – Кишинев – Одесса вблизи села Михэйлений Векь. Позднее администрация “Почты Молдовы” объявила траур по погибшим и заверила, что окажет всю необходимую помощь их семьям и близким.