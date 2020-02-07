В пятницу в трёх секторах не будет света: узнайте адреса

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Поставщик сообщает, что в пятницу, 7 февраля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Фрумушика 1A,B – с 09:20 до 17:00.

бул. Куза-Водэ 19/1, 19/2 – с 09:00 до 13:00.

бул. Куза-Водэ 25/2, 25/4, 25/10 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Маринеску 13A, 14A, 18, 22A, Г. Тофан 1, 43-59, И. Некулче 4, Парис 36/1, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 40, Сучевица 30, 30/1, 34/2, 41, 45, 47, 47A – с 09:10 до 17:00.

ул. В. Коробан 34, 39, 39A, 41, 43, 45, И. Калимаки 1-15, 2-28, О. Гибу 3, Сучава 155-167, 999, 9001, 156-166, Сучевица 20, 21, 22, 9001 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Анкара 9, Чевкарь 4, 6, 8, 8/1, 10, 10/1, 12, 14, Студенцилор 9, 13/2, пер. Студенцилор 8, 9/1, 9/2, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 12, 13, 13/1, 13/2, 15, 15A, 16, 16/2, 16/3, 16/3A, 17, 17/1, 17/2, 18, 19/1 – с 11:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.