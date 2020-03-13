В пятницу света не будет в трёх секторах столицы

0

Поставщик услуги сообщает, что в пятницу, 13 марта, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Бусуёчешть 25, Данубиус 59, Сармизеджетуса 37/1, 37/4 – с 08:45 до 16:00.

Сектор Буюканы:

ул. Л. Деляну 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/4A, 5/4G, 5/6, 5A, 5D, 5J, 5Z – с 09:10 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Албишоара 999, Каля Орхеюлуй 19, Кантонулуй 2-10, 20-24, 35-49, 54-72, Конструкторилор 37, М. Витязул 20, Петрикань 2, 17, 23, 20-86, 999, пер. 2 Петрикань 1-8, пер. Петрикань 15A, 82, Поштей 58-92, пер. Поштей 1-9, 8-22 – с 09:10 до 16:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.