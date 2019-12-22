В пятницу состоится последнее в этом году заседание правительства

В пятницу состоится последнее в этом году заседание правительства

О повестке на предстоящую неделю на своей странице в соцсети  поведал премьер Ион Кику.

В частности, в понедельник глава кабинета министров отправится с визитом в Штефан-Водэ и проведет важные встречи с зарубежными послами, в том числе ЕС и США.

Во вторник у премьера состоится диалог с представителями профсоюзов. В этот же день будут запущены конкурсы для реконструкции дорог в 2020 году.

На Рождество по новому стилю члены кабинета министров будут на работе. У Иона Кику предстоит важная встреча с представителями крупнейшей китайской IT-компании.

В четверг Кику посетит Бессарабку и Хынчешты, а в пятницу состоится последнее в этом году заседание правительства. Также пройдет заседание комиссии по реинтеграции страны.

В субботу премьер снова отправится в территории.

 

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