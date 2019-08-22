В пятницу состоится первое заседание Конституционного суда в новом составе

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Судьи КС соберутся завтра, 23 августа, на первое заседание в новом составе, чтобы утвердить мандаты некоторых депутатов.

В частности, вместо покинувшей парламент депутата ДПМ Отилии Дрэгуцану предлагается утвердить мандат следующей по списку Руксанды Главан. В то же время, Сергей Катаранчук заменит в законодательном органе Лилиану Николаеску-Онофрей, которая стала министром образования, культуры и исследований.

Напомним, что в состав КС входят шесть судей: Люба Шова, Николае Рошка, Сергей Цуркан, Эдуард Абабей, Домника Маноле и Владимир Цуркан, являющийся председателем ведомства.