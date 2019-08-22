В пятницу состоится первое заседание Конституционного суда в новом составе

В пятницу состоится первое заседание Конституционного суда в новом составе

Судьи КС соберутся завтра, 23 августа, на первое заседание в новом составе, чтобы утвердить мандаты некоторых депутатов. 

В частности, вместо покинувшей парламент депутата ДПМ Отилии Дрэгуцану предлагается утвердить мандат следующей по списку Руксанды Главан. В то же время, Сергей Катаранчук заменит в законодательном органе Лилиану Николаеску-Онофрей, которая стала министром образования, культуры и исследований.

Напомним, что в состав КС входят шесть судей: Люба Шова, Николае Рошка, Сергей Цуркан, Эдуард Абабей, Домника Маноле и Владимир Цуркан, являющийся председателем ведомства.

 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md