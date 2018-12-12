В пятницу парламент проведет последнее заседание осенне-зимней сессии

Об этом сегодня заявил спикер законодательного органа Андриан Канду.

По его словам, осенне-зимняя сессия законодательного органа завершится в эту пятницу, 14 декабря. На заседании, помимо прочего, депутатам предстоит заслушать премьер-министра Павла Филипа, который представит отчет о деятельности кабинета министров. Будут рассмотрены и другие вопросы.

Парламент вернется к работе в начале февраля, однако с учетом того, что тогда будет в разгаре избирательная кампания, Андриан Канду отметил, что депутаты постараются не так часто проводить заседания, чтобы не использовать законодательный орган как платформу для политических разборок.