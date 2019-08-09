В пятницу некоторые жители столицы останутся без света

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Red Union Fenosa сообщает, что в пятницу, 9 августа, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Каля Ешилор 51/2, 55, 55/2, 61/1, Калараш 78, Друмул Кручий 123, 123A, Цэрыний 95, 99, 107, 107/2, 128A – с 09:00 до 17:00.

ул. Калараш 78-100, 79-93, пер. Калараш 12, 12/1, 12/4, 12/5, 12A, Милано 19-43, 76-94 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Центр:

Хынчештское шоссе 44, Г. Гросу 16, Валя Дическу 53-91, 64-144 – с 09:15 до 18:00.

ул. Колумна 114-138, 121-133, М. Чиботарь 26-28, 57-61, Б.-Бодони 47-53, 999, 9004, Дософтей 100-110, Сф. Цэрий 30, Триколорулуй 30-42, 35-39 – с 09:00 до 17:00.

ул. Колумна 135-143, 140-154, 151-161, М. Дософтей 128-134, П. Мовилэ 39-41, 9001, С. Цэрий 61, 61A, 61/1A – с 14:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Руссо 5/2, 7/2, 9/2, 13/3, 13/4, М. Костин 20-24, 26/2, 26/6, Н. Димо 9999 – с 08:55 до 16:55.

ул. Аэродромулуй 4, 9/1, 9A, пер. 1 Аэродромулуй 2, 3, пер. 2 Аэродромулуй 6, пер. Аэродромулуй 4A, 8, 12, А. Дога 25, 25A, 27, 27A, 29, 31, Дм. Рышкану 3, 4, 6, Флорика Ница 9-21, 16-20 – с 11:00 до 16:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.