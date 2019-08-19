В пяти секторах столицы сегодня не будет электричества

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Об этом сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением плановых работ временно обесточенными окажутся жильцы следующих домов.

Ботаника:

Дечебал, 1, 7/1, Юлиус Цезарь, 1 – с 10:00 до 16:00.

Буюканы:

Каля Ешилор, 51/2, 55, 55/2, 61/1, Кэлэраш, 78, Друмул Кручий, 123, 123A, Цэрыний, 95, 99, 107, 107/2, 128A – с 09:00 до 19:00. Ливиу Деляну, 1 – с 09:00 до 17:00.

Центр:

Хынчештское шоссе, 53 – с 08:45 до 16:45; 31 августа, 78, А. Пушкин, 21, Штефан чел Маре, 999, 9999, площадь Великого национального собрания, 1 – частично с 09:10 до 17:00.

Чеканы:

Кэрэмидарилор, 13-23, 26-38, Ливиу Ребряну, 20A, Узинелор, 12/3, 14, 27-67 – с 09:15 до 17:00. Мештерул Маноле, 9 – с 09:15 до 20:00.

Рышкановка:

Аэродромулуй, 5, 7/2, 7/3, 11, 11/1, 11/2, переулок Аэродромулуй, 11, А. Дога, 2/1, 19/1, 21, 9001, Флорика Ница, 2, 2/1, 7, 7/1, 7/2A, бул. Ренаштерий Национале, 14, 16 блок A,B, 20 – с 08:30 до 16:30.