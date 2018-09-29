В пяти ДТП в Приднестровье повреждения получили 9 автомобилей (ФОТО)

В Приднестровье за сутки произошло 5 аварий, связанных только с механическими повреждениями. В Тирасполе и Бендерах зарегистрировано по 2 ДТП, в Рыбнице – 1.

В Тирасполе утром 27 сентября водитель автомобиля Dacia, не выдержав безопасную дистанцию, совершил столкновение с остановившимся впереди Mercedes.

Примерно через полтора часа в этом же городе водитель Ford не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с Volvo, следовавшим во встречном направлении.

– В Бендерах также утром на нерегулируемом перекрёстке отвлёкся от управления водитель Toyota. Не выдержав безопасную дистанцию, он врезался в ехавший впереди Mercedes, – сообщает МВД Приднестровья.

В селе Парканы примерно в 16:45 водитель Toyota не справился с управлением, проезжая перекрёсток. Автомобиль врезался в металлическое ограждение тротуара.

В Рыбнице, разворачиваясь, водитель Seat не занял соответствующее положение на проезжей части дороги. Машина столкнулась с двигавшимся слева в попутном направлении автомобилем Chery Amulet (А15).

По фактам дорожно-транспортных происшествий проводятся проверки.