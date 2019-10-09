В пьяном состоянии за рулём с самого утра: патрульные поймали водителя-нарушителя (ВИДЕО)

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Вчера, 8 октября, Национальный инспекторат патрулирования организовал в двух столичных секторах фильтры, направленные на сокращение количества нарушений правил дорожного движения. В результате этого патрульные поймали пьяного водителя, который нарушил скоростной режим. В выдыхаемом им воздухе было выявлено 0,73 мг/л алкоголя.

Кроме этого, вчерашняя операция была направлена на выявление ранних нарушений ПДД, допущенных водителями. Таким образом, около 140 водителей прошли проверку через приложение E-DATA. В результате этого 84 из них были выписаны протоколы за нарушения ПДД, которые зафиксировали дорожные камеры наблюдения.

По данным пресс-службы НИП, самыми частыми нарушениями являются: превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора и несоблюдение дорожной разметки.