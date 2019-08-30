В пьяной ссоре забил до смерти и закопал приятеля: подозреваемому в убийстве грозит пожизненное (ВИДЕО)

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15 августа сотрудники полиции сектора Ботаника получили информацию об исчезновении 61-летнего мужчины, который работал охранником на строительной площадке, расположенной на улице Мунчештской.

На месте из бесед с рабочими выяснилось, что пропавшего не видели уже несколько дней. В будке охранника правоохранители заметили бурые пятна, похожие на следы крови.

Вскоре сотрудникам правоохранительных органов удалось установить подозреваемого в причастности к исчезновению охранника. Им оказался 38-летний ранее судимый житель Новоаненского района.

В ходе уголовного разбирательства было установлено, что именно задержанный совершил преступление. Мужчина признал свою вину, сообщив, что 10 августа пришёл к охраннику на работу. После распития алкоголя между ними разразился конфликт, и задержанный нанёс приятелю несколько ударов по голове. Воспользовавшись тем, что на стройплощадке никого не было, злоумышленник вырыл яму и похоронил жертву. Тело погибшего мужчины было найдено.

Обвиняемый был задержан на 30 дней. За умышленное убийство ему грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение.