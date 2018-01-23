В пьяной поножовщине в Приднестровье умер мужчина

Ранее судимый хозяин и его гость поскандалили и подрались на почве внезапно возникших неприязненных отношений после совместного распития спиртных напитков.

Как пишет пресс-служба МВД Приднестровья, в ярости 47-летний мужчина набросился с кулаками на владельца жилья. Тот схватил нож и ударил своего обидчика в живот. Испугавшись содеянного, злоумышленник сам вызвал скорую помощь. Пострадавший умер от потери крови.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. С места происшествия изъяты вещи и предметы, которые могут быть приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Ранее дважды судимый 36-летний подозреваемый задержан.