В пьяной драке приднестровец едва не зарезал односельчанина

Раненый 41-летний мужчина самостоятельно добрался в местную поликлинику.

Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, инцидент произошёл в селе Гиска на улице Ленина. Двое товарищей употребляли спиртные напитки в доме одного из них. Вскоре между собутыльниками завязалась ссора, которая переросла в драку. В результате этого, 40-летний гость нанёс удар ножом хозяину дома в зону живота и покинул место преступления.

Раненый мужчина сумел самостоятельно добраться до поликлиники, откуда был госпитализирован в городскую больницу с диагнозом “Проникающее ранение брюшной полости без повреждения внутренних органов”.

По факту умышленного причинения вреда здоровью проводится доследственная проверка. Местонахождение агрессивного гостя устанавливается.