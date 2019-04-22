В “пьяной аварии” в Приднестровье погиб человек (ФОТО)

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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло в Дубоссарах. За руль Audi 36-летний хозяин машины допустил нетрезвую подругу. В качестве пассажира, помимо владельца авто, в салоне находился 34-летний житель города.

Двигаясь по улице Айвазовского в направлении пересечения улиц Космонавтов и Дзержинского, автоледи не справилась с управлением, в результате чего совершила наезд на бордюр. Машину откинуло на забор находящегося по-соседству домовладения, после чего транспортное средство перевернулось на крышу.

В результате ехавший на переднем пассажирском сидении хозяин автомобиля погиб на месте ДТП. 33-летняя женщина, управлявшая Audi, с переломами ребра и руки, закрытой черепно-мозговой травмой была доставлена в травматологическое отделение ЦРБ. Второй пассажир не пострадал.

По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по статье 260 (часть 4) УК ПМР. Женщине может грозить до семи лет лишения свободы.