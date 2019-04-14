В Петербурге задержали разыскиваемого Интерполом молдаванина

В Петербурге задержали разыскиваемого Интерполом молдаванина

Гражданина Молдовы обвиняют в участии в преступном сообществе, вымогательствах, грабежах и хищении наркотиков.

Петербургские полицейские задержали находящегося в международном розыске 37-летнего гражданина Молдовы. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах. Мужчина был задержан на Ленинградском шоссе в Выборге. Его разыскивал Интерпол после обращения итальянской полиции.

Мужчину обвиняют в участии в преступном сообществе, вымогательствах, грабежах, хищении наркотиков, а также приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия.

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