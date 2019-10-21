В Петербурге с погоней задержали молдаванина-автовора

В Петербурге с погоней задержали молдаванина-автовора

Нелегала из Молдовы поймали на Пулковском шоссе. Мигранта подозревают в угонах автомобилей.

Как передаёт konkretno.ru, ночью 18 октября нарядом ГИБДД была предпринята попытка остановить Jaguar, водитель  которого проигнорировал требование об остановке и, увеличив скорость, пытался скрыться. Но водитель не справился с управлением и въехал в бордюрный камень, после чего выбежал из машины и попытался скрыться в лесном массиве.

Полицейские поймали злоумышленника. Им оказался 28-летний гражданин Молдовы, проживавший в Петербурге без регистрации. В Россию мигрант приехал полтора месяца назад с частным визитом. В его машине автоинспекторы обнаружили травматический пистолет, переносную и стационарную радиостанции, два госзнака, блокиратор сотовой связи, диагностическое оборудование и глушитель спутникового сигнала.

Выяснилось, что молдаванин в 2018 году был судим за хранение наркотиков. Jaguar был похищен в конце сентября, по факту кражи ведётся уголовное дело.

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