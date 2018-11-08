В Петербурге обвиняемая в мошенничестве молдаванка уронила пакетик с наркотиками на заседании суда

В одном из залов Кировского районного суда Санкт-Петербурга после заседания по уголовному делу, возбуждённого в отношении гражданки Молдовы, судья обнаружила наркотики.

23-летняя уроженка Молдовы обвиняется сразу по нескольким эпизодам мошенничества в Петербурге. После того, как уголовное дело в отношении девушки поступило в суд, состоялось первое судебное заседание по делу. Спустя минуту после окончания заседания на месте, где сидела девушка, судья обнаружила прозрачный пакетик с порошкообразным веществом кремового цвета. Обвиняемая в мошенничестве была задержана прямо у зала суда, теперь уже по подозрению в хранении наркотиков, пишет nevnov.ru.

Согласно исследованию, проведенному в экспертно-криминалистическом центре в тот же день, в пакетике находилось полграмма амфетамина. В правоохранительных органах полагают, что девушка сбросила наркотики во время заседания, однако сама подозреваемая полностью отрицает свою причастность. Стоит отметить, что ранее гражданка Молдовы уже была судима по аналогичным статьям.