В Петербурге обвиняемая в мошенничестве молдаванка уронила пакетик с наркотиками на заседании суда

В Петербурге обвиняемая в мошенничестве молдаванка уронила пакетик с наркотиками на заседании суда

В одном из залов Кировского районного суда Санкт-Петербурга после заседания по уголовному делу, возбуждённого в отношении гражданки Молдовы, судья обнаружила наркотики. 

23-летняя уроженка Молдовы обвиняется сразу по нескольким эпизодам мошенничества в Петербурге. После того, как уголовное дело в отношении девушки поступило в суд, состоялось первое судебное заседание по делу. Спустя минуту после окончания заседания на месте, где сидела девушка, судья обнаружила прозрачный пакетик с порошкообразным веществом кремового цвета. Обвиняемая в мошенничестве была задержана прямо у зала суда, теперь уже по подозрению в хранении наркотиков, пишет nevnov.ru.

Согласно исследованию, проведенному в экспертно-криминалистическом центре в тот же день, в пакетике находилось полграмма амфетамина. В правоохранительных органах полагают, что девушка сбросила наркотики во время заседания, однако сама подозреваемая полностью отрицает свою причастность. Стоит отметить, что ранее гражданка Молдовы уже была судима по аналогичным статьям.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md