В Петербурге на кладбище наши труп мужчины из Молдовы

В Петербурге на кладбище наши труп мужчины из Молдовы

Повешенного молдаванина нашли на Богословском кладбище в Калининском районе Санкт-Петербурга. При себе погибший имел документы и банковскую карту.

По информации konkretno.ru, тело молодого мужчины в сидячем положении у ограды погоста обнаружил 20 октября работник сферы ритуальных услуг. Сжатые в кулаки руки покойного был упёрты в землю, на шее затянута капроновая верёвка.

У погибшего 27-летнего уроженца Молдовы при себе имелись документы (паспорт, свидетельство о рождении и др.), связка ключей и банковская карта. Известно, что в последнее время мужчина проживал в городе Подпорожье Ленинградской области, ранее не был судим.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить все обстоятельства инцидента.

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