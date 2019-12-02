В первый понедельник декабря лей обесценится по отношению к основным валютам

В первый понедельник декабря лей обесценится по отношению к основным валютам

В начале декабря молдавский лей обесценится по отношению к основным валютам, согласно официальному курсу валют, объявленному Нацбанком Молдовы. 

Так, в понедельник евро будет стоить 19 леев 23 бана – на четыре бана дороже, чем в пятницу и выходные. В то же время доллар США подорожает на пять банов – до 17 леев 49 банов.

Также дороже на один бан будут стоить румынский лей и украинская гривна, их цена составит 4 лея 2 бана и, соответственно, 73 бана.

Курс российского рубля останется неизменным – 27 банов.

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