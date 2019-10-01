В трёх столичных секторах сегодня не будет света

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Red Union Fenosa сообщает, что во вторник, 1 октября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Ботаника Веке 5-17, 25-39, 9999, Куза-Водэ 1/2, 1/3, 1/4, И. Жумати 4-18, Поамей 1, 3, 3A, Помпиерилор 2, 12-20, 13, 19, Сармизеджетуса 18, 18/3, 18/6, 20A, 20/2, 20, 24, 24/1, 33, 33/2, 35, 35/1, 48/8 – с 09:30 до 17:30.

ул. Мунчешть 621 – с 08:45 до 16:45.

ул. Гренобля 205, 205/2 – с 09:00 до 18:00.

Сектор Центр:

шос. Хынчешть 178-202 – с 09:05 до 17:30.

ул. Албишоара 72/1, 72/2, 72/3, 74/1, 76, 76/1, 76/2, 76/9, 76/7, 78/1, 78/2, 78/5, 78/6, 80/2, 80/8, Крамей 1, 2, 22, пер. 1 Крамей 11, пер. 3 Крамей 4, 16-30, 7-15, Заикин 64-84, Мовила луй Бурчел 5-51, Кантонулуй 2 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. М. Дрэган 28/3 – с 09:15 до 20:00.

ул. М. Садовяну 22/3 – частично с 09:30 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.