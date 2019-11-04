В первый день недели в столице запланированы массовые отключения света

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Red Union Fenosa сообщает, что в понедельник, 4 ноября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

шос. Балкань 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 9 – с 09:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Каля Мошилор 2, 2/1, 4, Измаил 101, 103, 105, 109, Т. Владимиреску 8A – с 09:00 до 18:00. ул. Щусева 69, 71 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. П. Заднипру 4/1, 4/2, 4/6 – с 09:00 до 13:00. ул. П. Заднипру 2/1 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Дога 16, 30, 32, 32/2, 32/2A, 34, 34/1, 9999, Т. Владимиреску 1/4, 2 – с 09:20 до 17:00; ул. Кукорилор 47, 49A – с 10:00 до 12:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.