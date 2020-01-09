В первую неделю нового года в Приднестровье появились на свет 63 ребёнка

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В первый день нового года в Приднестровье на свет появились 9 малышей: четыре мальчика (Тирасполь, Григориополь, Рыбница) и пять девочек в Тирасполе, Бендерах, Слободзее и Рыбнице.

А в православный праздник Рождества Христова в городах Приднестровья родились семь мальчиков и четыре девочки, передаёт novostipmr.com.

Всего же за время новогодних и рождественских каникул в Приднестровье на свет появились 63 ребенка. Источник отмечает, что в аналогичный период прошлого года родились 68 малышей.

Ранее мы писали, что в Кишиневе в новогоднюю ночь родились трое малышей: два мальчика и девочка.