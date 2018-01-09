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В первую неделю нового года 36 человек, включая 20 детей, попали в больницу с отравлениями

В первую неделю нового года 36 человек, включая 20 детей, попали в больницу с отравлениями

Праздничные столы обернулись госпитализацией для почти 40 человек. 

В частности, как сообщают врачи, в первые 7 дней нового года по этой причине 36 человек, включая 20 детей, попали в больницу с пищевыми отравлениями. 28 из них все еще госпитализированы, а остальные были выписаны и продолжают лечение дома.

Специалисты рекомендуют, садясь за праздничный стол, есть всё, но по чуть-чуть, и не злоупотреблять алкоголем. В то же время особое внимание советуют уделять сроку годности приобретаемых продуктов.

 

 

 

 

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