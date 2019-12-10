В первую неделю декабря в Молдове был зарегистрирован один случай бешенства

В первую неделю декабря в Молдове был зарегистрирован один случай бешенства

В период с 1 по 6 декабря в Молдове был выявлен один случай бешенства у коровы.

По данным Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, инцидент был зафиксирован в Ниспоренском районе.

Бешенство – болезнь, вызванная вирусом, поражающим головной и спинной мозг как у животных, так и у людей. Вирус бешенства устойчив к условиям сухости, низкой температуре, однако чувствителен к ультрафиолету, свету, высоким температурам (разрушается за 5 минут при 600 °C), спирту, четвертичным аммониевым соединениям, кислым средам. Вирус бешенства может передаваться через слюну при укусе, через плацентарный барьер, при пересадке роговицы, от летучих мышей (при изучении пещер).

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