В первомайских марше и митинге ПСРМ приняли участие более 10 тысяч граждан (ФОТО)

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Более 10 тысяч человек приняли участие в масштабных мероприятиях, организованных Партией социалистов в Кишиневе по случаю Дня солидарности трудящихся. Граждане прошли маршем от здания цирка, скандируя традиционные первомайские лозунги. К колонне по ходу ее шествия присоединился президент страны Игорь Додон, который был встречен аплодисментами и криками “За президента!”.

По завершении марша у стен Национального театра оперы и балета имени Марии Биешу состоялся митинг, на котором выступили глава государства, руководство ПСРМ, а также приглашенные на праздник депутаты “Единой России” и “Справедливой России”.

Игорь Додон, Президент Республики Молдова:

Именно мы, социалисты, возродили эту красивую традицию проводить марши людей труда 1 Мая. С 2012 года, уже 8 год подряд, мы, социалисты, отдаем дань людям труда. Самое большое богатство нашей страны – люди. У нас самые лучшие люди на земле – самые трудолюбивые, самые гостеприимные, самые хозяйственные и самые мирные. Я горжусь тем, что, вместе с вами, являюсь гражданином этой страны, и я твердо уверен, что с такими людьми у Молдовы есть будущее! В чем нуждаются наши сограждане? В рабочих местах, в зарплатах, пенсиях, в социальных гарантиях и инфраструктуре, дорогах – и не только перед выборами, а всегда. Я твердо уверен, что мы этого добьемся вместе с моими храбрыми коллегами. Самая большая честь для любого ответственного политика, для любой ответственной политической партии – служить своему народу. Это – задача каждого из нас, это задача моей команды, это моя задача, в качестве президента. У нас есть профессионалы, которые не раз справлялись с любой задачей. У этой большой социалистической семьи, которую мы начали поднимать с 2011 года, – самая большая фракция в парламенте. У нас должность Президента РМ. Теперь нужно всем этим грамотно распорядиться в интересах народа. Мы, как самая большая оппозиционная партия, предложили правым, другой оппозиционной партии, создать крепкое коалиционное правительство и большинство. К сожалению, правые еще не созрели до уровня совершеннолетия, которое есть у некоторых их европейских партнеров. У них есть еще месяц – может, созреют, когда черешня появится или клубника. Хотя у меня есть очень большие сомнения, что они смогут подняться на уровень политической ответственности и отложить в сторону свои амбиции. Нам нечего делить. Народ один. И те, которые голосовали за нас, и кто голосовал за других, – все мы хотим мира и стабильности у нас, в нашей стране. Я призываю всех найти в себе мужество и сделать этот шаг. Мы, как ответственная партия, сделали этот шаг. Пора закончить все эти геополитические войны. Мы должны дружить и с Востоком, и с Западом – только так мы добьемся улучшения жизни для нашего народа, и нас будут уважать и там, и там. Наш народ этого достоин, и я уверен, что мы этого добьемся. А если не получится в этом парламенте, в этом составе, с поднятой головой мы пойдем и объясним нашим гражданам, из-за кого мы дошли до досрочных парламентских выборов, и мы на них победим, я в этом уверен! В этом году, в год Победы, мы должны одержать самую главную победу для нашего народа – освободить страну от тех, кто правил Молдовой последние 10 лет. Я уверен, что вместе с вами мы справимся с этой задачей!

Зинаида Гречаный, председатель Партии социалистов:

8 лет подряд мы, социалисты, собираемся на этот праздник, чтобы сказать, что мы хотим социальной справедливости, чтобы произнести те лозунги, которые звучали сегодня на марше. Мы хотим, чтобы каждый человек имел право на труд, и чтобы этот труд оплачивался по заслугам. Мы сегодня здесь, чтобы еще раз сказать нынешним властям, которые еще не успели уйти, но они уйдут: “Нет!” социальной несправедливости”.

Ион Чебан, секретарь по идеологии ПСРМ:

Парламентская фракция Партии социалистов разработала сотни законопроектов, связанных с социальной справедливостью, с рабочими местами, с теми гарантиями, которые позволили бы нашим людям вернуться домой или не уезжать. У президента тоже много инициатив, направленных на решение проблем, с которыми сталкиваются наши граждане. К большому сожалению, для того, чтобы все это внедрить, нужно стабильное парламентское большинство. Для того, чтобы все это сделать, нужно действительно ответственное правительство.

Богдан Цырдя, депутат ПСРМ:

Сегодня вы видите, что происходит. Некоторые предлагают нам объединиться с Санду, чтобы избавиться от Канду, другие предлагают объединиться с Канду, чтобы избавиться от Санду. Мы решили начать переговоры с Санду. И к чему мы пришли? Санду хочет быть премьер-министром, Нэстасе – спикером, правительство должно принадлежать им же, так как у них много кумэтров, нанашей, друзей-приятелей. А мы должны находиться в оппозиции и голосовать за все, что придет представителям блока ACUM в голову! Я думаю, что вы уже понимаете, что они собираются нам предложить! Давайте закроем сотню школ, потому что к этому призывает Всемирный банк! Давайте урежем пособия, пенсии и зарплаты, потому что этого требует Международный валютный фонд! Давайте продадим стратегические предприятия, потому что этого хотят американцы! Давайте организуем 2-3 гей-парада, потому что этого хотят европейцы…Давайте примем участие в военных учениях, которые проводятся против России, потому что этого хочет блок НАТО. А потом мы начнем плакаться на то, что у нас растут цены на газ, свет, и больше нет рынков сбыта в России! Конечно, это хорошо для продвижения интересов американцев. Но, может, пора уже начать продвигать интересы молдаван? Неужели люди голосовали за нас, чтобы мы продвигали программу Санду или Канду? Это логично – большинство граждан проголосовали за программу ПСРМ! И мы будем бороться за нее!

Олег Нилов, депутат “Справедливой России”:

Считаю, что наши братья-социалисты в Молдове делают все возможное и невозможное для установления социальной справедливости. Я желаю им победы. Я мечтаю о том, чтобы граждане Молдовы вернулись на свою родину, работали на своих полях, в своих садах, кормили свои семьи и миллионы других граждан на всей планете. Те, кто хотят помогать, – пусть они купят это замечательное вино, яблоки. Россия готова открыть свой рынок. У нас действительно огромная потребность. Мы не хотим есть пластилиновые огурцы и помидоры, не хотим пить порошковое вино. Наша общая с вами задача – добиться этого, чтобы наши дети и семьи росли в достатке, счастье, сохраняли свою веру и культуру на многие века.

Артем Туров, депутат “Единой России”:

У нас с вами одна история, одни ценности, у нас с вами одна вера. И нашу дружбу между Молдовой и Россией никто не сможет нарушить. Я желаю вам сегодня, вместе с теми депутатами, которых вы избрали на выборах, вместе с президентом, строить настоящее социально справедливое государство. Только вместе, когда каждый человек на своем рабочем месте, на своем поприще будет искренне трудиться во благо народа, получится многое. Разрешите пожелать вам всем удачи, успехов и обязательно в предстоящую буквально через несколько дней Победу, которая объединяет наши народы, объединяет тысячи и миллионы людей на земле, пожелать мирного неба. У нас общая история и она будет продолжаться вместе. С праздником!

Влад Батрынча, исполнительный секретарь ПСРМ:

Этот праздник – не просто традиция. Это дань той великой, процветающей Молдове, при которой был построен замечательный город Кишинев. Именно социалисты Молдовы построили здание парламента, президентуры, театры, здание правительства, фабрики. В каждом молдавском селе сумели построить дом культуры, дали людям качественное образование и медицину. Именно тогда родилась традиция 1 Мая. Именно когда проходили парады трудящихся, Молдова жила процветающе и имела один из самых высоких уровней жизни в Советском Союзе, была одним из лидеров по демократическому росту. Вот что значит для нас традиция – “Мир! Труд! Май!”. Это сегодня актуально, как никогда. Когда на наши центральные улицы ворвались унионисты, либералы, меньшинства, – они разграбили страну. А тех людей, которые работали по 45-50 и более лет, они обрекли на нищету, на нищенскую пенсию. Именно поэтому мы проводим этот праздник. Наша задача – объединить всю Молдову и вернуть эти славные традиции, начиная от простых субботников в каждом дворе и заканчивая мероприятиями, которые дадут Молдове процветающую экономику, сельское хозяйство, качественное образование и доступную медицину. Всё то, чего достойны наши люди.

По итогам митинга его участниками единогласно была принята резолюция:

Мы, участники марша социальной справедливости, заявляем о поддержке действий Президента Республики Молдова Игоря Додона и Партии социалистов Республики Молдова по продвижению идей социальной справедливости, межнационального мира и равноправия.

Партия социалистов на протяжении 8 лет борется за социальные, политические и экономические права каждого гражданина Республики Молдова. ПСРМ инициировала тысячи акций протеста, в том числе общенациональные марши, митинги, одиночные пикеты, флешмобы.

Наши представители отстаивали социальные права граждан страны с трибуны парламента страны, в парламентских комиссиях, в муниципальном совете Кишинёва и других местных органах власти, в судебных инстанциях.

Партия социалистов – единственная партия, не входившая ни в одну правящую коалицию за последние десять лет. ПСРМ не участвовала в краже миллиарда, в сдаче в концессию кишинёвского аэропорта и других преступлениях правящего режима.

Фракция ПСРМ в парламенте страны выдвинула сотни законопроектов социального, политического, экономического, правового характера. Среди этих инициатив – отмена закона о возврате миллиарда за счёт граждан, поднятие пенсий для людей, проработавших 45 лет, пересмотр стоимости медицинских услуг, помощь молодым семьям, выплаты за рождение детей бесплатное предоставление детского питания для малышей в возрасте до 1 года.

ПСРМ – единственная фракция в парламенте, поддержавшая пакет социальных инициатив, выдвинутых Президентом Игорем Додоном. Практически все эти инициативы были отвергнуты правительством или парламентским большинством во главе с Демократической партией, а некоторые были переписаны и представлены как свои.

Доверие народа страны к Партии социалистов продемонстрировали последние парламентские выборы. В отсутствие административного ресурса ПСРМ победила на выборах, получив наибольшее число голосов среди всех других партий.

Мы убеждены в необходимости создания прочной и работоспособной коалиции, а также стабильного правительства в целях реализации нашей социально-экономической программы. А это значит: доступное и качественное образование и здравоохранение, привлечение иностранных инвестиций с Востока и Запада, создание новых рабочих мест, возвращение наших соотечественников домой, достойные зарплаты и пенсии.

Мы также убеждены, что любое принятие антиолигархических законов возможно только в рамках стабильной правящей коалиции. В противном случае нашу страну ждут новый хаос и обнищание.

В то же время, мы считаем, что никакая коалиция не может быть создана ценой отказа от основополагающих принципов Партии социалистов и от предвыборной программы, за которую отдали свои голоса 440 тысяч избирателей ПСРМ.

В том случае, если справедливые требования Партии социалистов не будут приняты, мы считаем единственным выходом из сложившейся ситуации досрочные парламентские выборы.