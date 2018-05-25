В первом триместре года Молдову “наводнили” туристы: более 35 тысяч иностранцев посетили нашу страну

С января по март туристические агентства республики оказали услуги 35,6 тысячам туристам.

Это, в свою очередь, на 27,6% больше, чем за тот же период 2017 года, сообщает Агентство по туризму. Примечательно то, что из общего числа туристов, посетивших нашу страну, около 77,3% приехали отдохнуть, 4,8% – чтобы подлечиться и 17,9% – ради бизнеса.

Согласно статистическим данным, большинство иностранцев, посетивших Молдову, прибыли из Румынии – 23,2%. Из Российской Федерации и Украины насчитывается около 12,9% туристов. Значительное число иностранцев приехали из Австралии, Германии, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, США, Франции, Израиля, Турции, Италии, Португалии, Польши, Болгарии, Финляндии и даже Эстонии.

Напомним, что недавно журнал авиакомпании Wizz Air разместил Кишинёв на 4-ое место в рейтинге “самых горячих” туристических направлений.