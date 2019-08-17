В первом полугодии было зарегистрировано более 700 случаев насилия в семье

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За первые 6 месяцев текущего года в Молдове были зарегистрированы 711 жертв насилия в семье, среди которых 663 женщины, 21 мужчина и 27 детей.

По данным пресс-службы Генерального инспектората полиции, за отчётный период правоохранительные органы вынесли 310 предписаний о защите и 2 227 незамедлительных ограничительных предписаний. Кроме этого, на данный момент на учёте полиции состоит 3 871 агрессор.

Полиция рекомендует жертвам семейного насилия немедленно обращаться в Службу 112 или в полицейский участок. Кроме этого, за помощью можно обратиться к соцработнику, в местную администрацию или к семейному врачу. Можно также получить поддержку психолога и юриста в ближайшем Центре размещения жертв семейного насилия.