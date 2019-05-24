В Перми двое молдаван украли у пенсионерки сумку с миллионами

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Молдаване вырвали из рук 82-летней старушки сумку, в которой находилось 2,5 млн рублей. Инцидент произошёл в ноябре 2018 года, а в феврале этого года подозреваемых задержали. Сейчас полицейские ищут других пострадавших.

По информации полиции, одного фигуранта поймали в Екатеринбурге, второго – в Московской области. Оба преступника – уроженцы Молдовы. На съемных квартирах бандитов полицейские обнаружили 2 500 долларов США. Задержанных доставили в Пермь и заключили под стражу, передаёт permnews.ru.

Сейчас следствие по уголовному делу грабителей продолжается. Оперативники предполагают, что фигуранты могут быть причастны к аналогичным преступлениям.