В период зимних праздников НАБПП усилило контроль в торговых сетях и на рынках

0

В период зимних праздников Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов увеличило количество внезапных проверок в торговых сетях и на агропродовольственных рынках страны. По данным ведомства, одним из наиболее часто допускаемых нарушений является продажа продуктов питания в отсутствие сертификатов, подтверждающих их качество и происхождение, а также продуктов с истёкшим сроком годности.

Кроме этого, специалисты НАБПП выявили несколько случаев трудоустройства персонала, который не прошел медицинскую проверку и гигиеническую подготовку. Инспекторы также установили, что в столице ведется незаконная торговля продуктами питания неизвестного происхождения и с украинской маркировкой (мясо, колбасы, молочные продукты, рыба и яйца, и т.д.). В связи с этим специалисты призывают граждан не покупать свиное мясо, привезённое из соседних стран, передаёт moldpres.md.

Принимая во внимание неблагоприятную эпидемиологическую и зоотическую ситуацию в стране и соседних странах, связанную с африканской чумой свиней, Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов просит потребителей сообщать о случаях незаконной торговли на горячую линию Агентства (0800 800 33) или через Viber: 067 675 544.