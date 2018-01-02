В период зимних праздников на улицах Кишинева ходит меньше общественного транспорта

Об этом сообщил глава Кишиневского управления электротранспорта Георге Моргоч.

Так, по словам чиновника, в период зимних праздников количество троллейбусов сокращено на 30 единиц. В обычном режиме, как правило, выходят на маршруты около 300 троллейбусов, сообщает realitatea.md.

При этом, как отметил Моргоч, в этом году Кишиневское управление электротранспорта обслужило большее количество пассажиров в сравнении с предыдущими годами.

Стоит отметить, что городской автобусный парк также сократил на шесть единиц количество автобусов в период с 2 по 5 января.