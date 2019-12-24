В период праздников граждан просят выбирать менее востребованные пункты пересечения границы

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Чтобы снизить нагрузку на КПП во время зимних каникул, Пограничная полиция рекомендует гражданам выбирать для пересечения границы другие пункты, находящиеся в непосредственной близости от наиболее востребованных.

Так, вместо пункта “Леушены” рекомендуется воспользоваться КПП “Кагул” или “Костешты”, а вместо КПП “Крива” – пунктами “Ларга” или “Бричаны”, пишет unimedia.info. Поблизости от КПП “Атаки” находится пункт “Окница”, рядом с “Мирное” – “Вулканешты”, а в качестве альтернативы “Джурджулешты-Рени” можно выбрать “Чишмикиой”.

Согласно статистическим данным, наиболее загруженные периоды – это пять дней до и после Рождества и Нового года. Наиболее загруженные промежутки – с 06:00 до 10:00, с 15:00 до 18:00 и с 20:00 до 23:00.