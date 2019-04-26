В период пасхальных праздников увеличится число междугородних рейсов

В период пасхальных праздников увеличится число междугородних рейсов

Число рейсов, выполняемых автобусами и микроавтобусами на внутренних междугородних маршрутах, будет увеличено на время пасхальных праздников в связи с возросшим потоком пассажиров.

Как сообщил замдиректора Северного автовокзала столицы Ион Андрушка, сегодня и завтра будет выполнено 150-180 дополнительных рейсов. Для этого уже подготовлены необходимые транспортные средства, пишет moldpres.md.

В свою очередь, глава филиала Юго-Западного вокзала столицы сообщил, что учреждение располагает дополнительным числом автобусов и микроавтобусов, которые по необходимости выходят на маршруты, где больше пассажиров. В этом году увеличено количество рейсов на таких направлениях, как Леово, Вулканешты, Бужор и т. д.

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