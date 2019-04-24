В период пасхальных праздников таможенные посты будут работать без перерывов

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Все внутренние таможенные терминалы будут работать без перерывов в течение пасхальных праздников, а также 1 и 9 мая. Кроме того, график их работы будет продлён на 2 или 3 часа, в зависимости от загруженности.

На границе также будут находиться ответственные лица центрального аппарата, у которых есть указание выезжать на посты с высоким движением, передаёт moldpres.md. Таможенная служба также предпримет ряд мер по оптимизации трансграничного движения, а именно:

будет пополнена численность персонала и оборудования для таможенного досмотра;

будут задействованы все полосы таможенного контроля, в том числе для дипломатического корпуса;

к проведению таможенного контроля будут привлечены руководители таможенных постов и их заместители.

Действия были согласованы как с Пограничной полицией, так и с партнёрскими учреждениями в Румынии и на Украине, чтобы контроль проходил быстрее по обе стороны границы. В то же время семьи с несовершеннолетними детьми и люди с особыми потребностями будут иметь приоритет при пересечении государственной границы во время пасхальных каникул.

Более подробную информацию о графике работы таможни в течение вышеуказанного периода можно узнать в Едином информационном центре Таможенной службы по телефону +373 22 574-111.