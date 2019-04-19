В период пасхальных праздников таможенная служба будет работать в усиленном режиме

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Таможенные органы Молдовы и Румынии установили ряд соглашений для оптимизации движения на общей границе в период пасхальных праздников. Совместный план действий в этом отношении был подписан сторонами сегодня.

Среди основных действий, которые будут предприняты, числятся: увеличение числа сотрудников, использование всех контрольных дорожек и синхронизация действий с представителями Пограничной полиции. В то же время будут назначены контактные лица, которые будут входить в совместные группы анализа рисков, пишет moldpres.md. Таким образом, повысится эффективность деятельности по осуществлению таможенного контроля.

Чтобы справиться с повышенным потоком пассажиров, характерным для этого периода, молдавская таможня будет работать на полную мощность. Будут привлечены дополнительные силы для разгрузки движения в случае большого потока, пишет источник.