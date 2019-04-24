В период пасхальных праздников парковку на некоторых столичных улицах ограничат

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Во время пасхальных праздников, в период 24-28 апреля, парковка на некоторых улицах столицы будет ограничена. В частности, речь идёт об улицах вблизи следующих объектов: железнодорожный вокзал, Центральный рынок, Северный автовокзал и строительный рынок Домус.

По данным НИП, данные меры направлены на обеспечение свободного и беспрепятственного передвижения всех участников дорожного движения, а также сокращение времени в пути для частного транспорта, проходящего через эти районы, пишет tv8.md.

Сотрудники НИП также рекомендуют гражданам ездить на общественном транспорте, следовать указаниям патрульных и планировать маршрут передвижения по городу заранее.