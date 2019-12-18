В Пересечино в результате ДТП едва не перевернулся микроавтобус с пассажирами: момент попал на камеру (ВИДЕО)

В Пересечино в результате ДТП едва не перевернулся микроавтобус с пассажирами: момент попал на камеру (ВИДЕО)

Авария произошла несколько дней назад. Автомобиль, водитель которого не справился с управлением, врезался в микроавтобус с пассажирами. В результате столкновения микроавтобус едва не перевернулся. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения.

На кадрах видно, что легковушка на опасном повороте вылетает на встречную полосу и врезается в микроавтобус, передаёт protv.md. После удара микроавтобус проехал несколько метров на двух колёсах с правой стороны, после чего встал на все 4 колеса. Трагедии чудом удалось избежать.

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