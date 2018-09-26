В Пересечино столкнулись грузовик и легковушка: два человека госпитализированы (ФОТО, ВИДЕО)

Два человека были госпитализированы в результате серьёзной аварии, которая произошла сегодня в селе Пересечино Оргеевского района.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Оргеева Дианы Максим, на трассе столкнулись грузовик марки Mercedes и легковая машина марки Opel, пишет unimedia.md. Согласно полученным данным, 28-летний водитель легковушки выехал на встречную полосу и врезался в большегруз.

В результате ДТП водитель Opel и 25-летняя женщина, которая находилась в салоне машины, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Органы правопорядка расследуют дело и выясняют все обстоятельства аварии.