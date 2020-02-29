В переполненном зале прошла встреча президента с жителями Рышканского района (ФОТО)

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В переполненном зале Дома культуры города Рышканы президент Молдовы Игорь Додон встретился с жителями города и района. На встрече были обсуждены актуальные проблемы развития региона. Люди задавали главе государства много вопросов, которые касались преимущественно социальной защиты, здравоохранения, ремонта дорог и т.д. Игорь Додон заверил их в том, что озвученные проблемы будут детально изучены, и по ним найдут решения.

В рамках визита в Рышаны президент Молдовы подчеркнул, что высшее руководство Республики Молдова в тесной координации с местными властями продолжит имплементацию анонсированных социальных и инфраструктурных проектов на всей территории страны. Кроме того, он добавил, что главный приоритет сегодня – повышение уровня жизни людей и обеспечение устойчивого экономического развития.

– С особым удовольствием поздравил три многодетные семьи и четыре пары супругов-долгожителей, пожелал всем здоровья, долгих лет и благополучия. Кроме того, вручил ветерану Великой Отечественной войны Александру Гаврилюку высшую награду нашей страны – Орден Республики. От имени всех выразил ему благодарность за мирное небо над нами и призвал всех хранить память о подвигах наших предков, – написал Игорь Додон на своей странице в социальной сети.

Кроме того, во время рабочей поездки в Рышканский район глава государства возложил цветы к памятнику Штефану Великому и к монументу, воздвигнутому в память о погибших участниках боевых действий по защите территориальной целостности и независимости Молдовы, войны в Афганистане и ликвидаторов последствий Чернобыльской катастрофы.