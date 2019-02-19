В переполненном зале прошла встреча президента с жителями Фалешт (ФОТО, ВИДЕО)

В переполненном зале прошла встреча президента с жителями Фалешт (ФОТО, ВИДЕО)

Президент Молдовы продолжает поездки по районам страны. Сегодня глава государства побывал в Фалештах. 

– В переполненном зале и в дружелюбной атмосфере ответил на многие вопросы, адресованные мне жителями района. Люди желают перемен к лучшему в нашей стране и более достойной жизни. Мы приложим все усилия для того, чтобы эти задачи были выполнены, – подчеркнул глава государства. 

По традиции, в рамках мероприятий, приуроченных к Году семьи, он поздравил три супружеские пары долгожителей и две многодетные семьи; пожелал им здоровья и процветания.

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