В переполненном зале прошла встреча президента с жителями Фалешт (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы продолжает поездки по районам страны. Сегодня глава государства побывал в Фалештах.

– В переполненном зале и в дружелюбной атмосфере ответил на многие вопросы, адресованные мне жителями района. Люди желают перемен к лучшему в нашей стране и более достойной жизни. Мы приложим все усилия для того, чтобы эти задачи были выполнены, – подчеркнул глава государства.

По традиции, в рамках мероприятий, приуроченных к Году семьи, он поздравил три супружеские пары долгожителей и две многодетные семьи; пожелал им здоровья и процветания.