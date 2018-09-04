В пенитенциаре в Крикова найден повешенным заключенный, осужденный за изнасилование

Безжизненное тело было обнаружено сегодня, 4 сентября, около 06:30 в секторе, предназначенном для сушки белья.

Национальная администрация пенитенциаров в официальном пресс-релизе уточняет, что скончавшемуся заключенному 23 года, он был осужден на 7 лет лишения свободы за изнасилование, отсидел два года. На его теле не было обнаружено признаков насильственной смерти.

По словам сотрудников пенитенциара, скончавшийся заключенный не проявлял признаков депрессии или агрессии. Проводится внутреннее расследование.

О смерти заключенного были извещены его родственники, Инспекторат полиции столичного сектора Рышкановка, прокуратура и народный адвокат.