В пенитенциаре Прункул скончался третий за неделю заключенный

Трагедия случилась в воскресенье, 3 декабря.

Заключенный скончался в реанимации столичной больницы Св. Троицы. По словам врачей, на его теле не было найдено следов насилия, пишет tv8.md.

Мужчине было 65 лет, он находился в больнице с 24 ноября. У него были диагностированы хронический гепатит, а также обширный инфильтративный туберкулез легких. Родственники скончавшегося были извещены о произошедшем.

Напомним, на минувшей неделе еще двое заключенных скончались в пенитенциаре №16 (Прункул). Первый случай произошел 29 ноября, второй — 1 декабря. Обоим умершим был 51 год, у обоих не найдено следов насильственной смерти.