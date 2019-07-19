В пассажирском поезде Кишинев – Унгены произошел пожар

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Вечером 18 июля сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД были задействованы в ликвидации возгорания в пассажирском поезде, который загорелся на улице Каля Мошилор в столице. Тревожный звонок поступил в 17.54.

Согласно оперативной информации, локомотив пассажирского поезда Кишинев – Унгены загорелся во время движения. Возгорание ликвидировали до приезда спасателей, к 18.03.

На место происшествия прибыли две бригады пожарных, которые обеспечили противопожарную безопасность, а также охладили пострадавший от огня моторный отсек при помощи воды. В результате инцидента никто не пострадал. Причины и обстоятельства возгорания выясняются.