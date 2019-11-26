В парламенте заработала Платформа для диалога женщин-депутатов

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Участники Общей платформы для диалога женщин-депутатов Парламента Республики Молдова собрались сегодня на первом заседании в новом формате. Во встрече приняли участие Посол Швеции Анна Либерг, Постоянный представитель ПРООН в Молдове Дима Аль-Хатиб и временный Представитель ООН в стране Милана Риканович.

Спикер приветствовала участников диалоговой Платформы и выразила надежду, что она будет сохранять преемственность, а общение между ее участниками будет постоянным.

Отметила, что Платформа должна выдвигать важные инициативы для граждан, прежде всего, в области социальной защиты, чтобы люди чувствовали полезность деятельности женщин-парламентариев, – заявила Зинаида Гречаный.