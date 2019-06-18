В парламенте создано 11 комиссий: кто их возглавил

0

В парламенте X созыва будут работать 11 комиссий. Сегодня депутаты утвердили большинством голосов их руководство и состав.

Комиссию по вопросам права, назначениям и иммунитету возглавил депутат ПДС Сергей Литвиненко. Председателем комиссии по экономике, бюджету и финансам стал депутат платформы “ДА” Игорь Мунтяну, председателем комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку – депутат платформы “ДА” Кирилл Моцпан, а комиссии по внешней политике и европейской интеграции – депутат “ДА” Юрий Реница.

Председателем комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ был избран социалист Андриан Лебединский, председателем комиссии по сельскому хозяйству и пищевой промышленности – социалист Раду Мудряк, а комиссию по контролю над публичными финансами возглавил депутат ПСРМ Владимир Головатюк.

Комиссию по окружающей среде и региональному развитию возглавила депутат ДПМ Виолетта Иванова, комиссию по публичному управлению – демократ Василе Бытка, а комиссию по социальной защите, здравоохранению и семье – депутат ДПМ Елена Бакалу.

Фракции “Шор” предстоит выдвинуть свою кандидатуру на должность главы комиссии по правам человека и межэтническим отношениям. Кандидатуру Марины Таубер на этот пост депутаты не поддержали.