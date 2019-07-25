В парламенте создана специальная рабочая группа по регламентированию норм в строительстве

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Вчера в Парламенте Республики Молдова, по инициативе Партии социалистов и блока “АКУМ”, была создана специальная рабочая группа по регламентированию норм в строительстве. В ее состав войдут по трое представителей от фракций ПСРМ, ПДС и “ДА”, представители гражданского общества, сотрудники примэрии Кишинева, а возглавит группу депутат Владимир Боля.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил вице-спикер Ион Чебан По его словам, целями созданной рабочей группы станут: внесение изменений в законодательство для ограничения строительной деятельности на внутридворовых территориях, зеленых насаждениях и так далее; начало процесса разработки плана для развития Кишинева, в том числе градостроительного плана; поиск решений для наиболее проблематичных строек в Кишиневе; формирование списка строителей, которые нарушили и постоянно нарушают законодательство и так далее. Решения и предложения должны быть найдены в течение максимум месяца, начиная с сегодняшнего дня, отметил Чебан.

В то же время Чебан отметил, что из выданных в последние месяцы примэрией Кишинева разрешений на строительство, большинство касаются строек, к которым имеет прямой или косвенный интерес известный Юрие Дырда. Кроме того, в большинстве случаев эти авторизации являются такими же сомнительными, как и само строительство, которое предлагается осуществить.

– Ожидаем, что по этому вопросу выскажутся следственные и правовые органы, – добавил он.