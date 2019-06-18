В парламенте создана специальная комиссия по расследованию приватизации публичной собственности, начиная с 2013 года

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Парламент страны принял сегодня решение о создании еще одной следственной комиссии. Она займется расследованием всех случаев приватизации, продажи и сдачи в концессию объектов публичной собственности, начиная с 2013 года.

В состав комиссии вошли 7 членов: Влад Батрынча и Петр Бурдужа от ПСРМ, Раду Мариан – от “Действие и солидарность”, Игорь Мунтяну – от платформы “Достоинство и правда”, Николай Чубук и Игорь Время – от ДПМ. Еще одно место в комиссии займет представитель фракции “Шор”.

Председателем комиссии был избран Игорь Мунтяну, вице-председателем – Николай Чубук, а секретарем – Петр Бурдужа.