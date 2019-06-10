В парламенте создана комиссия по расследованию “кражи века”

В парламенте создана комиссия по расследованию “кражи века”

Новый парламент страны создал сегодня, 10 июня, комиссию по расследованию “кражи века”. Этот вопрос стал единственным в повестке сегодняшнего заседания законодательного органа. 

В состав комиссии вошли 9 депутатов: трое от Партии социалистов (Владимир Головатюк, Владимир Цуркан, Адриан Лебединский), трое – от блока “АКУМ” (Александр Слусарь, Думитру Алайба и Лилиан Карп), еще трое впоследствии будут включены в состав комиссии от парламентской оппозиции. Председателем комиссии был избран Александр Слусарь, а вице-председателем – Владимир Головатюк.

Комиссия получит доступ к полной версии отчета “Kroll 2” и задействует в своем расследовании все ответственные государственные ведомства. Кроме того, будут заслушаны причастные лица.

Деятельность комиссии рассчитана на 90 дней, после чего парламенту и широкой общественности будет представлен соответствующий отчет.

 

 

 

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