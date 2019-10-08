В парламенте состоялась встреча с воспитанниками центра “Надежда”

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Первый материал о деятельности парламента в доступном для детей изложении вручил сегодня воспитанникам центра “Speranța” (“Надежда”) генеральный секретарь парламента Адриан Албу.

Как сообщили в пресс-службе парламента, для детей, которых сопровождали воспитатели и родители, а также председатели Комиссии по правам человека и межэтническим отношениям и Комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье, провели экскурсию по парламенту. Председатель Комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Елена Бакалу и председатель Комиссии по правам человека и межэтническим отношениям Дойна Герман обсудили с посетителями их пожелания в отношении руководства учебных заведений, работодателей, органов власти, подтвердив обязательства депутатов по обеспечению равных возможностей для всех граждан, передаёт moldpres.md.

Руководство парламента в формате “easy to read” отпечатано при поддержке бюро Организации Объединенных Наций по правам человека в контексте усилий по повышению прозрачности деятельности и продвижению доступности законодательного форума. Гид протестировали при поддержке центра «Надежда» и социальных центров Оргеева, Хынчешт, Кагула и Единец.

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья, целью которого является повышение осведомленности общественности о проблемах этих людей.

Визит в парламент можно запланировать онлайн (https://vizite.parlament.md/). Веб-страница разработана с учетом посетителей с нарушениями зрения.