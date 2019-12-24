В парламенте прошла благотворительная акция «Волшебство нас объединяет»

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В Парламенте Республики Молдова прошла благотворительная акция «Волшебство нас объединяет», в которой приняли участие сотрудники законодательного органа, их дети и ученики специальной школы-интерната для глухих и слабослышащих детей из города Кагул. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила спикер Зинаида Гречаный.

– Мы хотели объединить празднование для детей наших коллег и для учеников вспомогательной школы, чтобы они вместе со своими сверстниками провели волшебный день, – отметила спикер парламента.

Дети из Кагула участвовали в праздничном обеде, общались с Дедом Морозом и Снегурочкой, послушали колядки маэстро Константина Московича вместе с ансамблем «Opincuța» и посмотрели видеофильмы о парламенте, переведенные на язык мимики и жестов.